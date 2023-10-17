СМИ уверены, что Украина тайно получила от Америки ракеты ATACMS

По данным Wall Street Journal, в последние несколько дней на Украину были доставлены несколько дальнобойных ракет ATACMS. Депутат Верховной рады также заявил, что раке ты уже находятся на территории Украины, и именно их, по его словам, использовали для удара по Бердянску.

Телеканал CNN заявил, что передача производились тайно, потому что Киев и Вашингтон хотели застать Россию врасплох. Отвлечению внимания способствовали и открытые обсуждения представителей Америки о необходимости поставок ракет. По некоторым данным, Америка боялась, что Россия, зная радиус поражения ракет, выведет технику за пределы зоны поражения.

Журнал New Yorker заявил, что еще в сентябре США передали Украине ракеты, хотя все представители Америки утверждали, что решение еще не принято.