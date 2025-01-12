СМИ узнали имя бойца СВО, возложившего цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля

Наконец-то удалось установить личность российского военного, который несколько дней назад стал героем соцсетей, когда приехал возложить цветы к мемориалу Вечного огня в Александровском саду. Видеообращение военнослужащего было опубликовано в телеграм-канале «Герои спецоперации Z».

Это рядовой Сидам Николаев, который служит в эвакуационном подразделении 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, входящей в состав Южной группы войск ВС РФ. Во время выполнения боевого задания он получил ранение в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата.

«Был отпуск у меня. И попало так, что я с супругой намеренно решили поехать. Так сказать, отдать дань нашим дедам», — признался военный.

После того как Николаев оправился от болезни, он собирается вернуться к своим сослуживцам в зону проведения специальной военной операции.

Ранее в интернете завирусился ролик, на котором запечатлен момент, когда хромая российский военнослужащий с костылями подходит к мемориалу Неизвестному солдату, расположенному у стен Кремля, и возлагает цветы. Один из часовых вынужден был временно покинуть свой пост, чтобы оказать помощь бойцу.

Ранее победивший в схватке с бойцом ВСУ ефрейтор из Якутии удивился, что ему быстро дали звание Героя России.