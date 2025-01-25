СМИ узнали о большом спросе на проституток среди политэлиты форума в Давосе

Секс-вечеринки, проститутки и транссексуальные ЛГБТ*-женщины. И это еще не совсем полный список эскорт-услуг, которыми в этом году донельзя активно пользовались политические элиты Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом пишет британская Daily Mail.

Как стало известно представителям прессы, компании, предлагающие услуги «свиданий за деньги», сообщили о значительном увеличении спроса на секс-вечеринки, услуги проституток и транссексуальных женщин.

Согласно информации, опубликованной на одном из сайтов, предоставляющих услуги эскорта, многие посетители получали удовольствие от участия в сексуальных оргиях. С начала работы форума было зарегистрировано около 300 женщин, в то время как в прошлом году их количество составляло всего 170.

«Изменилось то, что многим женщинам в Давосе и его окрестностях теперь приходится подписывать NDA [соглашения о неразглашении]», — издание приводит слова представителя Titt4tat Андреаса Бергера.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, продемонстрировал путаницу в отношении военной ситуации на Украине.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России