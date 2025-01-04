СМИ узнали о местонахождении премьера Словакии Фицо

Издание Denník N сообщило , что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, местонахождение которого оставалось неизвестным на протяжении двух недель после возвращения из Москвы, был найден в отеле Capella Hanoi во Вьетнаме.

Журналисты обратили внимание на последний пост главы словацкого правительства в социальных сетях. Они смогли опознать интерьер вьетнамского гостиничного комплекса по фотографии, отметив, что стоимость ночи проживания в данном отеле составляет около $6 тыс.

Также сообщается, что сотрудники правительства Словакии не стали комментировать информацию о местонахождении Фицо.

Представители отеля, в свою очередь, перенаправили запросы журналистов непосредственно в номер, а когда журналистам не удалось дозвониться, Capella Hanoi объявила, что у них нет этого гостя.

Ранее евродепутат от Словакии Блага назвал визит Фицо в Москву «лучшей пощечиной Зеленскому за заносчивость».