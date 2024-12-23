Рабочая поездка словацкого премьера Роберта Фицо в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным стала самой настоящей «пощечиной» главе киевского режима Владимиру Зеленскому. На это в своем Telegram-канале указал депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо внезапно приехал в Москву вечером в воскресенье, 22 декабря. Кадры начала встречи политика с президентом России Владимиром Путиным в Кремле распространила пресс-служба главы государства.

«Лучшей пощечины за свою заносчивость (Владимир) Зеленский получить не мог», — комментирует Блага визит Фицо в Москву.

В продолжение темы евродепутат отметил, что в Словакии многие жители страны и политики симпатизируют России и ее президенту.

Ранее сообщалось, что Фицо пояснил, его воскресный рабочий визит в Москву был реакцией на недавние недружественные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через украинскую территорию, а значит и в Словакию с 1 января 2025 года.