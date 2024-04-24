СМИ узнали подробности задержания контрразведчиками замминистра обороны РФ Иванова

Напомним, вечером во вторник, 23 апреля, Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны страны Тимура Иванова. Его подозревают в принятии взятки в размере 1 млн рублей.

Представитель ведомства Светлана Петренко пояснила, что в настоящее время с задержанным Ивановым проводятся следственные действия.

Как пишет «Коммерсант», Иванов был задержан ведшими его до момента получения взятки контрразведчиками, которые сразу же доставили замминистра Минобороны к следователям центрального аппарата Следственного комитета. После чего ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)

Согласно предварительной информации, ближайшую ночь Иванов проведет в ИВС, а уже в среду, 24 апреля суд примет решение об его аресте на время следствия.

«Если следствие будет военным — в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским — в Басманный. Альтернативы аресту в СИЗО в данном случае практически не бывает», — пишет издание.

Ранее мы писали, что задержанный за взятку замминистра Тимур Иванов был на коллегии Минобороны перед своим задержанием.