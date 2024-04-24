Задержанный замминистра Тимур Иванов был на коллегии Минобороны перед задержанием

Замглавы Минобороны России Тимур Иванов присутствовал на важном собрании ведомства, общался с коллегами и участвовал в заседании. Это произошло в день задержания по подозрению в принятии взятки.

Видео с заседания опубликовано в официальном канале МО России. Судя по кадрам, Тимур Иванов находился там с коллегами. Обсуждались вопросы по СВО и оперативная информация об обстановке на линиях соприкосновения. Также генерал армии Сергей Шойгу уделил внимание работе Ленинградского и Московского военных округов.

После рабочего заседания 23 апреля заместителя главы ведомства задержали. Об этом сообщил СК России. Позже появились подробности, согласно которым Иванову грозит до 15 лет тюрьмы за миллионную взятку.

Ранее сообщалось, что на Украине уволили замминистра обороны по тыловому обеспечению.