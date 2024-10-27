СМИ: в Чехии странным образом пропала дагестанская порноактриса Ада Махачева

Порноактриса Ада Махачева, родом из республики Дагестан, больше известная в определенных кругах под псевдонимом Kira Queen, пропала в Чехии. Об этом пишут ряд местных СМИ и паблики в сети.

Согласно предварительной информации, звезда фильмов для взрослых уже больше месяца не выходит на связь. Молчат также аккаунты Махачевой в соцсетях. Работодатели девушки обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, но пока безрезультатно.

Как рассказали в близком окружении порноактрисы, перед переездом в Чехию девушка неоднократно жаловалась на поступающие ей угрозы. В частности, один известный российский боец UFC, имя которого не называется, пообещал якобы элитный автомобиль за ее ликвидацию. Из-за этого Махачевой и пришлось уехать в Европу.

Также известно, что родственники девушки в Дагестане, после того как узнали о ее профессии, отказались от нее и более семи лет не поддерживают с ней отношения.

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