СМИ: в Екатеринбурге поймали за рулем пьяную судью ВС России

В Екатеринбурге в один из вечеров 18 января представители «Русской общины» остановили нетрезвую женщину, которая назвала себя судьей Кунгурского городского суда Пермского края. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на свидетелей произошедшего.

Они сообщили, что тест на алкоголь подтвердил, что женщина была сильно пьяна.

«В Екатеринбурге сегодня вечером за рулем поймали пьяную судью Кунгурского городского суда. Был патруль по ВИЗу, шли по улице Белореченская, увидели, как авто остановилось на аварийке, и открылась водительская дверь. Начала сразу показывать корочку Верховного Суда Российской Федерации», — приводится в публикации.

Представители общественности сообщили, что транспортное средство женщины было эвакуировано.

«Как только нашла телефон, кому-то позвонила, приехал мужчина и хотел ее забрать», — рассказали очевидцы.

Информации, подтверждающей, что в Екатеринбурге в инциденте была замечена именно судья Кунгурского городского суда, от официальных источников пока не поступало.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе умер водитель, которого полиция приняла за пьяного.