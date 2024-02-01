СМИ: в граничащих с Россией финских городах планируют закрыть школы для русских

Власти Финляндии могут закрыть русскоязычные школы и детские сады в городах, приграничных с Россией. Все больше людей выступают против этого. Подробности RT рассказали россияне, которые проживают в европейской стране.

По предварительной информации, закрытие школ может коснуться четырех городов Финляндии, которые находятся на границе с Россией. Правительство объясняет меру тем, что в стране якобы не хватает финансирования.

Даже обсуждение вопроса о закрытии русскоязычных школ и детсадов вызвало бурную реакцию общественности. Протестуют обычные люди, профсоюзы, учителя и многие другие. Люди устроили акцию, где показали ясный сигнал финским властям плакатами о том, что «Правительство создает нестабильность».

Россиянка из Иматры рассказала, что ее ребенка уже собираются переводить из русскоязычной школы в обычную. По мнению женщины, в финских учреждениях обострились русофобские настроения.

Другой собеседник канала из Лаппенранты отметил, что даже изучение русского языка представляет проблему. Многие языковые школы закрывают.

Полагают, что проблемы начались из-за решения Финляндии прекратить дружественные отношения с РФ. Напомним, что европейская страна закрыла все КПП.

В МИД РФ прервали приграничные соглашения в 2024 году.