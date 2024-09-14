СМИ: в Киеве гремят взрывы под рев воздушной тревоги

В украинской столице Киеве среди ночи субботы, 14 сентября, прогремела серия взрывов. Об этом передает местный телеканал «Общественное». Характер взрывов и информация о пострадавших не разглашаются.

Отмечается, что взрывы гремят на фоне объявленной в Киеве и Киевской области воздушной тревоги.

«В Киеве раздаются взрывы», — передает телеканал в своем официальном telegram-канале.

В то же время, согласно представленным украинским Минцифры данным онлайн-карты, воздушная тревога объявлена также в Винницкой, Черниговской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Житомирской и еще ряде областей Украины.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Ранее эксперт Сивков поделился мнением, что бои в Курской области приближают конец СВО.