СМИ: вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин ушел из компании

Андрей Шишкин, занимавший должность вице-президента по информатизации, инновациям и локализации, ушел из «Роснефти». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

На место Андрея Шишкина назначен Константин Лаптев, директор департамента «Роснефти» по локализации техники и технологий, который будет исполнять его обязанности.

В «Роснефти» Андрей Шишкин также руководил департаментом энергетики, возглавляемым Василием Никоновым, и департаментом научно-технического развития и инноваций.

Ранее сообщалось, что тепловые сети в Коломне и Озерах готовы к отопительному сезону.