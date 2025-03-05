СМИ: Volkswagen ввел срочные меры из-за введения пошлин США

Дочка производителя автомобилей Volkswagen начала претворять в жизнь экстренные меры, направленные на защиту своего бизнеса в Соединенных Штатах Америки после введения новых пошлин. Об этом сообщил Welt со ссылкой на американское представительство немецкого автогиганта.

В публикации подчеркивается, что неотложные меры принимаются ради защиты точек продаж, цепочки поставок, а еще дилеров и клиентов. Необходимые инициативы вводятся ради обеспечения поставок в Штаты на то время, пока будут анализироваться нужные «корректировки» производства и импорта.

Официальные представители дочернего предприятия попросили власти США пересмотреть решение о пошлинах, которое уже начало влиять на рабочие места в Штатах, а также экономический рост и семьи по всей стране. В компании также выразили уверенность, что новые тарифы окажут «разрушительное» воздействие на автоотрасль, а еще окажут негативное влияние на дилеров и клиентов.

Ранее стало известно, что Китай пожаловался в ВТО на Штаты по причине введения пошлин.