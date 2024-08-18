СМИ: ВС РФ освободили Николаевку и Журавку, наступая к Селидово в ДНР

Работающий на украинский ГУР ресурс DSO информирует об очередных успехах группировки войск «Центр» ВС РФ на Покровском направлении. Отмечается, что за последние сутки российские военные вплотную подошли к ведущей в Покровск со стороны Карловки трассе.

Таким образом, как приводится в сообщении, наступление Армии России активно развивается в сторону города Селидово в ДНР.

➖"Покровское направление: русские заняли Николаевку, зашли в деревню Новожеланное. Понемногу начинают нас оттуда выбивать, н.п. Межевое в серой зоне и совсем скоро может посыпаться, также через Николаевку на юг было замечено как россияне продвигался в сторону террикона" - пишут украинские ресурсы, анонсируя новые поражения ВСУ.

Также сообщается, что тяжелые бои сейчас идут в восточной части Гродовки и южнее Желанного.

Минобороны России произошедшее пока никак не подтвердило.

Ранее мы сообщали, что российские войска освободили село Сергеевка в ДНР.