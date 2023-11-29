СМИ: Wildberries будет скрывать отрицательные отзывы

Wildberries уведомил своих партнеров о том, что скоро начнет скрывать негативные отзывы. Официально версия звучит так, что скрывать будут отрицательные отзывы не по теме товара, а также не по теме продавца.

Канал MASH уточняет, что по такой логике под скрытие могут попасть и комментарии пользователей, которые, по мнению Wildberries, могут обеспечивать плохую репутацию компании или же содержать негатив в отношении работы самого маркет-плейса, пунктов выдачи или складов. В итоге такие негативные отзывы будут скрываться от пользователей.

В компании уточнили, что эта версия пробная, алгоритм еще будет обучаться.