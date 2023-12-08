«Смогу обойти не меньше 10 школ, буду не один»: неизвестные угрожают повторить стрельбу в Брянске

После стрельбы в гимназии № 5 Брянска, в результате которой погибли дети, в известном мессенджере появился канал с угрозами повторных ЧП. Неизвестные сообщают, что готовы напасть на целый ряд школ.

Одна из учениц брянской школы, где произошла трагедия, сообщила корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о канале, авторы которого делятся фотографиями оружия и обещают устроить массовые убийства в понедельник.

«Я смогу обойти не меньше 10 школ, ведь буду не один. Мы с соратниками сняли комнату в Брянске, сейчас мысленно готовимся», — пишет неизвестный.

Мы передали информацию об угрозах в отдел полиции № 3 УМВД РФ по г. Брянску, а также направили запросы в местную администрацию и Уполномоченному по правам ребенка в Брянской области. На данный момент комментариев получить не удалось.

Ранее мы сообщали, что по факту угроз стрельбы в школах Реутова могут возбудить уголовное дело.