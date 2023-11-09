«Смогут вскрыть помещение»: юрист посоветовала маме Артура Смольянинова* выписать его из квартиры

Актер Артур Смольянинов*, покинувший Россию из-за собственной позиции по СВО, оставил своей матери-пенсионерке незакрытый кредит в размере 95 тыс. рублей. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что доходы родительницы звезды «9 роты» не позволяют ей погасить долг, поэтому сначала банк звонил и писал ей, а потом обратился в суд. Теперь приставы намерены изымать имущество артиста, оставшееся в Москве и, если этого окажется недостаточно, пойдут к родственникам-поручителям.

Как пояснила юрист Алла Георгиева, к маме такие визиты могут быть, если она, например, созаемщик или поручитель.

«В этом я сомневаюсь. Но, например, должник может быть прописан по этому адресу. Тогда в рамках исполнительного производства приставы могут осуществить выход на дом. Они могут входить даже в помещение, осматривать имущество, описывать его», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В данном случае, уточнила юрист, приставы имеют право на изъятие любого имущества, которое находится в квартире должника.

«Они приходят в помещение и видят, например, телевизор. Они могут его изъять, описать. Но если мама представит документы, что это она его покупала самостоятельно, у нее будут, например, чеки, договор, такое имущество забирать никак нельзя. Либо, если все-таки приставы его забрали, то, соответственно, они должны будут вернуть его собственнику», — добавила собеседница.

Выплачивать кредит, уточнила Георгиева, мать актера будет только в случае, если получит этот долг в наследство. Сейчас она — не должник. Женщине необходимо сохранять документы о покупке того или иного имущества, а в случае, если долг будут требовать с нее — обращаться в полицию с заявлением о вымогательстве.

«Мама может, конечно, просто не открывать дверь, но приставы через определенную, пусть и сложную процедуру, смогут вскрыть помещение. Но вот если мама, например, выпишет своего сына из квартиры, она может представить эти сведения в службу судебных приставов. Тогда уже приставы не имеют права вообще сюда ни заходить, ни какие-то письма посылать», — подытожила эксперт.

Ранее в Госдуме призвали лишить Артура Смольянинова* родительских прав.

*признан иноагентом в РФ