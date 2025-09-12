Смолов частично признал вину по уголовному делу о причинении вреда

Напомним, в отношении спортсмена ранее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). По этой статье футболисту грозит до трех лет лишения свободы. Поводом для этого стала драка в московском кафе «Кофемания». Видео конфликта появилось в соцсетях 5 июля.

На кадрах видно, как игрок подошел к двум посетителям, после чего между ними началась словесная перепалка. На видео также видно, как Смолов ударяет одного из посетителей по лицу.

Один из участников конфликта заявил, что не имеет претензий к футболисту. Сам Смолов назвал свое поведение неприемлемым, но подчеркнул, что вынужден был обратиться в полицию из-за вымогательства. По словам спортсмена, он пытался решить ситуацию мирным путем, но столкнулся с хамством и угрозами.

Смолов в прошлом сезоне стал чемпионом России в составе «Краснодара» и после этого покинул клуб. Инцидент в «Кофемании» многим напомнил инцидент с дракой футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в 2018 году, когда оба получили реальные сроки лишения свободы.

Ранее сообщалось, что боец ММА Иван Емельяненко получит УДО после полутора лет в колонии.