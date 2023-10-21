Смотр коммунальной техники состоялся в подмосковном Клину

Сегодня глава городского округа Клин Алена Сокольская проверила готовность коммунальщиков к зимнему содержанию территорий.Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что вместе с Аленой Сокольской смотр техники провел заместитель министра благоустройства Московской области Денис Чижик. Так, на парковке на улице Мира выстроилась лишь часть из более чем девяноста единиц техники, которые будут этой зимой чистить дворы, скверы, а также общественные пространства муниципалитета.

Известно, что в этом году Клин получил от правительства области новую технику: девять тракторов, две комбинированные дорожные машины, Камаз-самосвал, мини погрузчик, специализированную машину для обработки тротуаров «Чистик» и две специализированные машины для содержания детских игровых площадок.

Примечательно, что Денис Чижик позитивно оценил готовность Клина к зиме. А протокол готовности округа он подписал без единого замечания.

«Даже самая лучшая техника — ничто без людей. Мы сегодня благодарим наших коммунальщиков за работу в осенне-летний сезон и нацеливаем их на высокую результативность по зимнему содержанию территорий. Работа тяжелая. Она связана с капризами погоды. То вьюжит, то подмораживает, то засыпает снегом. И если техникой мы укомплектованы, то штат сотрудников „Городского хозяйства“ готовы пополнять», — сказала Алена Сокольская.

О востребованных вакансиях в МБУ «Городское хозяйство» можно узнать по телефону: 8-963-771-32-09.

Напоминаем, что ранее глава Московской области Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог Подмосковья в осенне-зимний период.

https://mosregtoday.ru/news/gubernator-vorobev/andrej-vorobev-poruchil-tschatelno-sledit-za-uborkoj-dorog-podmoskovja-v-osenne-zimnij-period/