Смотритель зоопарка в Японии пойман на краже еды у шимпанзе

В Японии произошел любопытный инцидент: смотритель зоопарка в Осаке был пойман на краже еды у шимпанзе. Об этом сообщает Sora News. Теперь мужчине грозит тюремное заключение.

Ситуация начала развиваться, когда администраторы зоопарка заметили, что запасы пищи для шимпанзе стали исчезать с пугающей быстротой. После проведения расследования выяснилось, что сотрудник, ответственный за уход за животными, воровал у шимпанзе овощи и фрукты.

На данный момент смотритель находится под арестом, однако представители зоопарка отказались комментировать мотивы его поступка, сославшись на продолжающееся расследование.

Обсуждение этого случая в социальных сетях вызвало смешанные реакции. Некоторые пользователи шутят о возможной перепродаже фруктов, в то время как другие высказывают предположения о возможных трудностях, с которыми мог столкнуться смотритель.

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