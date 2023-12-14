«Сможет прожить еще очень долго»: выяснилась дальнейшая судьба Бориса Щербакова, потерявшего почку

После тяжелой борьбы 74-летнему актеру Борису Щербакову удалось победить рак. Об этом пишет Shot, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что в феврале у звезды сериалов «Солдаты» и «Сыщики» обнаружили злокачественную опухоль в почке, которую пришлось удалять вместе с поврежденным органом. Теперь артист прошел контрольное обследование, результаты которого оказались отличными.

Как рассказала иммунолог, дерматолог и главный врач краснодарской клиники «Родинка» Наталья Махнова, даже после удаления почки жизнь пациента не меняется.

«Главное — следовать всем рекомендациям врачей, и тогда человек сможет прожить еще очень долго. Другая почка компенсаторно возьмет на себя функцию другой и будет работать за двоих», — пояснила медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В целом, по ее словам, сегодня диагностика рака в России находится на высоком уровне, поэтому, если вовремя проходить обследования, можно выявить это заболевание на ранних этапах, тем самым спасая собственную жизнь.

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