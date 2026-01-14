«Смывает ли грехи прорубь?»: священники назвали главный «смертный грех» на Крещение

Российские священнослужители напомнили верующим о главном, по их мнению, духовном заблуждении и «смертном грехе», связанном с праздником Крещения Господня.

Как пишет «МК», таким грехом священники называют сведение всего смысла великого праздника исключительно к купанию в проруби. Это опасное заблуждение, что само по себе погружение в ледяную воду смывает грехи и автоматически делает человека святым.

Духовная суть праздника заключается совсем в другом. Верующим следует принять участие в праздничном богослужении — вечерней службе 18 января и литургии 19 января, причаститься Святых Христовых Таин, освятить воду как великую святыню.

Праздник — это время для духовного обновления, а не для демонстрации физической закалки, подчеркивают священнослужители.

Само купание в освященной проруби является народной, а не церковной традицией. Оно не является таинством, не заменяет исповеди и причастия и не является обязательным для христианина.

Гораздо важнее, по словам священников, в этот день примириться с ближними, помочь нуждающимся и приступить к Причастию. Греховными же действиями считаются употребление алкоголя до, во время или после купания, совершение погружения «для галочки» или ради эффектного селфи, а также пренебрежение богослужением ради обряда и неоправданный риск для здоровья.

Практический совет для верующих прост: если не готовы к купанию — не купайтесь. Лучше взять освященную воду в храме, окропить ею дом и пить с молитвой натощак, но обязательно посетить праздничную службу.

