«Сначала я подумала, что брежу»: откровения Барановской о пробуждении после операции

Телеведущая Юлия Барановская пережила момент, который заставил по-новому взглянуть на семейные ценности: придя в себя после экстренной операции в салехардской больнице, первым, кого она увидела, был ее старший сын. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

45-летняя знаменитость вспомнила о пережитой операции на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Первый, кто увидел ее пробуждение, был сын. По словам Барановской, молодой человек не отходил от койки ни на шаг, хотя в его глазах читалось неподдельное волнение за маму.

«Знаете, когда ты открываешь глаза после операции и видишь своего сына, в маске закутанного, это дорогого стоит. Для меня это было очень неожиданно. Сначала я подумала, что брежу. Он не отходил от меня ни на шаг. Глаза, конечно, у него были испуганные», — приводит слова ведущей телеграм-канал «Звездач».

Напомним, что здоровье Барановской внезапно подвело ее прямо во время съемок в ямальской столице, потребовав срочного хирургического вмешательства. Всего через несколько дней медики выписали телеведущую, и теперь она проходит восстановление в Москве, соблюдая строгую диету — необходимое условие для полной реабилитации.

Особые слова благодарности Барановская адресовала губернатору Ямала Дмитрию Артюхову, пообещав, что обязательно вернется в северный регион, несмотря на пережитые тревожные обстоятельства.

