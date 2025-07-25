Снайпер-волонтер: молодая петербурженка рассказала, почему отправилась на СВО

Петербурженка Ирина Железнова — выпускница библиотечно-информационного факультета СПБГУКИ кардинально изменила жизнь после начала СВО. В беседе с RuNews24.ru она призналась , что побудило ее бросить все на «гражданке», помогать больным, а затем проситься на службу в зону спецоперации.

Железнова закончила библиотечно-информационный факультет СПБГУКИ, а далее планировала стать режиссером и отучиться во ВГИКе. Однако в планы пришлось внести серьезные коррективы после начала СВО. Девушка решила, что не сможет остаться в стороне и хотела хоть как-то помогать соотечественникам в это трудное время. В итоге она прошла насыщенные курсы тактической медицины и, сквозь трудности отправилась в донбасский госпиталь, куда попала через знакомого.

Работа в прифронтовой больнице стала непростым испытанием. В обязанности девушки входили перевязки, инъекции, помощь хирургам и ночные дежурства. Некоторые пациенты приезжали не один и не два раза, и даже подружились с волонером-медиком. Особенно, по словам девушки, ей запомнился день рождения, когда бойцы подарили рисунок с надписью: «Мы, Солдаты России, любим Тебя!».

После возвращения в Петербург Ирина не смогла вернуться к прежней жизни. Волонтерство приносило пользу, но девушка решила, что должна помочь Отчизне еще как-то. Повлиял на ее решение разговор с одним бойцом, который удивился и даже пристыдил ее за неумение стрелять. В итоге волонтер прошла уже боевые курсы, научившись владеть оружием, в том числе СВД.

«Конечно, думала о службе по контракту. Вероятно, такие сквозные мысли есть у многих, кто был за лентой и помогает фронту. Если решу идти служить, то хочу оператором БПЛА, в снайперскую группу или медиком на эвакуацию. Твердо быть в одном строю с теми, кто встал на защиту Родины. Тоже приближать нашу Победу. И в планах пройти обучение на оператора БПЛА. В наше немирное время всегда может пригодиться», — объяснила девушка.

Сейчас Железнова готовится к новой поездке в зону СВО, где пережила немало трудностей и помогла десяткам военных выжить.

«На фронте забываешь о том, что в гражданской жизни для тебя важно. Запуск форматирования мозга. Там ценности другие: другие заботы, тревоги и радости. Сознание очищается от житейской шелухи. Переосмысление жизни и смерти», — завила собеседница.

Девушка все еще не бросает мечты о ВГИКе и режиссерской карьере, а также занимается книгой, основанной на своем прифронтовом дневнике. Однако пока не закончился конфликт, волонтер, и, вероятно, будущий снайпер, «своих не бросит».

Ранее сообщалось, что почти две тысячи участников СВО и членов семей погибших бойцов получили выплаты взамен участка в Подмосковье.