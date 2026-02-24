«Снайперская подсечка»: житель Уфы отметил 23 февраля так, что пришлось вызывать скорую

В Уфе произошел курьезный, но весьма болезненный инцидент. Как пишет телеграм-канал Mash, местный житель во время празднования Дня защитника Отечества 23 февраля умудрился сесть на стакан.

По информации источника, мужчина отмечал 23 февраля с другом: выпили, закусили, а потом перешли к конкурсам. В какой-то момент одно неловкое телодвижение привело к тому, что стакан глубоко вошел в пятую точку мужчины.

По словам самого пострадавшего, он просто поскользнулся и неудачно упал, а стеклянная посуда оказалась прямо на линии падения.

Самостоятельно извлечь инородный предмет не удалось — пришлось вызывать скорую. В больнице россиянину провели операцию, достали стакан и отпустили домой. Врачи, конечно, дали наставление: больше не повторять подобные трюки и регулярно наблюдаться после случившегося.

