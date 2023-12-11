Снег, гололедица и до 10 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Москве прогнозируется от пяти до семи градусов мороза, в Подмосковье — от пяти до десяти градусов. Атмосферное давление составит семьсот пятьдесят пять миллиметров ртутного столба.

Пройдет снег, на дорогах образуется гололедица, предупредили синоптики. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Московской области зафиксировали первые двадцатиградусные морозы.