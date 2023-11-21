Снег, гололедица и до восьми градусов мороза ожидаются в Московском регионе во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой снег. Местами образуется гололедица.

Температура воздуха в Подмосковье составит от трех до восьми градусов мороза, в Москве — от четырех до шести градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что текущий год стал самым теплым на планете за всю историю метеонаблюдений.