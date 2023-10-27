Снег, гололедица, низкое давление: метеоролог рассказал, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья в выходные

Пока коммунальные службы в разных уголках страны ликвидируют последствия вчерашнего снегопада, москвичи и жители Подмосковья делятся в соцсетях фотографиями заснеженных городских пейзажей, ведь в столичный регион наконец-то пришла зима.

Какая погода ожидает жителей Москвы и Московской области в эти выходные и когда ждать потепления, мы спросили у ведущего метеоролога «Гисметео» Леонида Старкова.

По его словам, первый снег в Москве выпал по расписанию.

«Средней многолетней датой формирования временного снежного покрова в Москве является 28 октября. На сегодняшнее утро метеорологические станции столицы отмечали от 2 до 6 сантиметров свежевыпавшего снега. Снег пролежит все выходные, более того, его высота увеличится. Сегодня вечером прогнозируется еще один снегопад. Высота снежного покрова в Москве и в Московской области местами прирастет до 10 сантиметров», — рассказала Старков интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Продолжит дуть порывистый восточный ветер, все выходные температура воздуха в столице и области будет колебаться на уровне нуля градусов, но по ощущениям покажется, что на улице гораздо холоднее. В Подмосковье, как и в столице, температура воздуха в ночные часы опустится до минус четырех градусов. Также все выходные на дорогах ожидается гололедица, добавил метеоролог.

«Атмосферное давление претерпит значительные колебания и будет очень низким в субботу, но уже в воскресенье начнет расти. А на следующей неделе в Москву и область придет мощное потепление, и снежный покров полностью сойдет», — заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что в Москве из-за снегопада задержали больше 30 рейсов.