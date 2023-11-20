Снег и до восьми градусов мороза: жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие осадки в виде снега.

Температура воздуха в Подмосковье составит от трех до восьми градусов мороза, в Москве — от пяти до семи градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-восточного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот сорок семь миллиметров ртутного столба.

Синоптики предупредили, что на дорогах местами образуется гололедица.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что этот год стал самым теплым на Земле за всю историю метеонаблюдений.