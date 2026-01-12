Снег и гололедица: какая погода ждет Подмосковье 12 января

В начале рабочей недели в Московском регионе сохранится зимняя погода: синоптики предупреждают о снегопадах и гололедице. Осадки будут идти с разной интенсивностью, а температура ночью заметно понизится.

В Подмосковье в понедельник, 12 января, ожидается облачная погода. Пройдет небольшой снег, местами он усилится до умеренного. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Днем воздух прогреется до –2…–7 градусов, а ночью температура в отдельных районах может опуститься до –17.

В Москве в дневные часы столбики термометров покажут от –3 до –5 градусов. Ночью похолодает до –10. Осадки будут преимущественно в виде снега, что может осложнить дорожную обстановку.

Ветер установится северо-восточного направления со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет колебаться в пределах 742–747 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что пик снегопада в столичном регионе ожидается в предрассветные часы.