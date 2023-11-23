Снег, метель и до девяти градусов мороза ожидаются в Московском регионе в четверг
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Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и осадки в виде снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от четырех до девяти градусов мороза, в Москве — от пяти до семи градусов мороза.
Ветер будет юго-западного и южного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров.
По данным синоптиков, местами осадки будут умеренными. Также в некоторых районах ожидается метель. На дорогах образуется гололедица.
Атмосферное давление в течение дня, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать восемь миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что в четверг атмосферное давление в столице упадет до рекордно низкой отметки.