Снег, метель и до девяти градусов мороза ожидаются в Московском регионе в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и осадки в виде снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от четырех до девяти градусов мороза, в Москве — от пяти до семи градусов мороза.

Ветер будет юго-западного и южного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров.

По данным синоптиков, местами осадки будут умеренными. Также в некоторых районах ожидается метель. На дорогах образуется гололедица.

Атмосферное давление в течение дня, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что в четверг атмосферное давление в столице упадет до рекордно низкой отметки.