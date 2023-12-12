Снег, метель и гололедица: жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник
Метель и до восьми градусов мороза ожидаются в Московском регионе во вторник
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет сильный снег. Прогнозируется метель.
Температура воздуха в Подмосковье составит от трех до восьми градусов мороза, в Москве — от четырех до шести градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от семи до двенадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что уборка снега в регионе находится на особом контроле.