Снег, метель и гололедица: жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет сильный снег. Прогнозируется метель.

Температура воздуха в Подмосковье составит от трех до восьми градусов мороза, в Москве — от четырех до шести градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от семи до двенадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что уборка снега в регионе находится на особом контроле.