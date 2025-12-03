Снег на Введение к настоящей зиме? По народным приметам 4 декабря узнаем, когда установятся морозы и какой будет зима

Православные христиане 4 декабря отмечают один из главных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Как передает REGIONS , это событие, основанное на церковном предании, знаменует не только глубокий духовный смысл, но и в народном календаре исторически служит точкой отсчета настоящей зимы, обрастая практическими приметами и традициями.

Согласно преданию, праздник посвящен событию, когда праведные Иоаким и Анна, исполнив свой обет, привели трехлетнюю дочь Марию в Иерусалимский храм. Девочка была введена первосвященником Захарией во Святая Святых — место крайней святости, куда доступ был строго ограничен. Этот шаг стал символом особого избранничества Девы Марии, которая в будущем станет «живым храмом» для воплотившегося Бога. В храме Мария пребывала до 14 лет, а ее дальнейшая судьба — обручение с праведным Иосифом, чей посох чудесным образом расцвел, — также вспоминается в этот день.

С точки зрения церковной практики, 4 декабря верующие стремятся посетить праздничное богослужение, где звучит особый тропарь, а священники облачаются в белые или голубые одежды, символизирующие чистоту. Однако для широкой аудитории наибольший практический интерес представляют укоренившиеся народные традиции, связанные с этой датой. Исторически на Руси с Введения официально открывался зимний сезон: начинались санные пути, проводились первые зимние ярмарки и гуляния. Понятие «Введенские морозы» четко обозначало переход к устойчивым холодам.

С этим связан и целый пласт погодных примет, которые многие до сих пор считают актуальными для планирования дел. Снег, выпавший в сам праздник, считается верной приметой снежной и морозной зимы («На Введение снег ляжет — зима в шубу оденется»). Оттепель или мороз в этот день трактуются как предсказание характера всей предстоящей зимы и даже погоды на будущие праздники. Любопытна бытовая примета, связанная с гостем: считалось, что первый вошедший в дом 4 декабря мужчина сулит удачный год, а женщина — возможные трудности.

