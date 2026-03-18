Снег отрезал целый поселок от цивилизации в Кемерове

Утром 18 марта жители поселка Боровой в Кемерове столкнулись с проблемой: рейсовый автобус №127, единственный маршрут, связывающий поселок с городом, не вышел на линию, пишет портал ngs42.ru. Водитель сообщил, что рейсы не поедут до расчистки дорог от снега. Люди, которым нужно было добраться до работы или домой, оказались отрезаны от города.

В администрации города в курсе происходящего. На место направили спецтехнику для расчистки дороги. Чиновники заверили, что все автобусы продолжают работу по маршруту, однако жители утверждают обратное: автобус так и не пришел.

Проблемы с проездом наблюдаются и на других улицах Рудничного района — Цимлянской и Институтской, где снежные заносы мешают движению.

Это не первый случай, когда снегопады создают трудности для водителей и пешеходов. Накануне сообщалось о сложной ситуации в городе Тайга, где из-за снега невозможно ни проехать, ни пройти. Коммунальные службы работают над устранением последствий непогоды, но пока не везде успевают.

Ранее сообщалось, что в Ярославле прекратилось движение сезонных ночных автобусов.