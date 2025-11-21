Снег с дождем и гололедица: какой будет погода в Москве и Подмосковье 21 ноября

В среду, 21 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Температурные показатели в течение дня будут оставаться около нулевой отметки. В Москве столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов, в Московской области — от 0 до +5 градусов.

Ночью в столице температура составит около 0 градусов, а по области возможен слабый минус — до –1 градуса. Ветер будет южным с скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление останется на отметке 751 мм ртутного столба.

По данным синоптиков, ухудшение погодных условий связано с приходом в Московский регион теплого атмосферного фронта с запада. Погода сохранит преимущественно облачный характер с осадками в смешанной фазе.

Уже к понедельнику, 24 ноября, ситуация может усугубиться. Метеорологи не исключают появление ледяного дождя. Осадки начнутся со снега, затем перейдут в ледяной дождь, а во второй половине дня продолжится обычный дождь при положительной температуре воздуха.

Ранее метеоролог Алексей Сафонов рассказал, что ждет Москву и Подмосковье до конца недели.