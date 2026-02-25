Трассу М-8 под Ростовом Великим расширят до четырех полос к октябрю 2027 года

В Ярославской области объявили поиск подрядчика для расширения федеральной трассы М-8 «Холмогоры» под Ростовом Великим, сообщил телеканал «Вести. Ярославль».

Начальная цена контракта составляет 2,2 млрд рублей. Победитель торгов должен будет разработать проектную документацию и провести капитальный ремонт участка длиной чуть более 6 км вблизи озера Неро, в районе села Львы.

После реконструкции этот отрезок трассы станет четырехполосным – ширина каждой полосы составит 3,5 м. Кроме расширения проезжей части, подрядчику предстоит выполнить целый комплекс дополнительных работ.

В планах — ремонт четырех существующих автобусных остановок и строительство еще двух, монтаж четырех новых светофоров, укладка водопропускных труб и нового асфальтобетонного покрытия. Также необходимо обустроить примыкания, тротуары, укрепить обочины, нанести разметку, установить дорожные знаки и смонтировать освещение.

Все работы должны быть завершены не позднее 20 октября 2027 года. Имя подрядчика, который займется реализацией этого масштабного проекта, станет известно 17 марта.

Расширение трассы М-8 позволит повысить пропускную способность и безопасность одного из самых загруженных направлений, ведущего к туристическим жемчужинам Золотого кольца.

