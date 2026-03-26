Снег в апреле? Синоптик рассказала о погодных сюрпризах в столице

Москвичам, которые уже мысленно распрощались с зимой, синоптики советуют не торопиться убирать пуховики в дальний угол. Татьяна Позднякова, главный специалист портала «Метеоновости», в разговоре с « Вечерней Москвой » обрисовала апрельскую перспективу, которая напоминает скорее погодные американские горки, чем плавный переход к теплу. Март в столичном регионе выдался на удивление устойчивым, но сейчас метеорологические модели фиксируют смену курса: в начале месяца инициатива перейдет к циклонам, а значит, осадков будет много.

По ее словам, пока все расчеты дают положительную температуру, а значит, основная масса осадков должна выпадать в виде дождя. Однако синоптик специально подчеркивает коварство апреля — месяца, который не раз доказывал, что понятие «климатическая норма» для него весьма условно. Яркий пример — апрель 1998 года: тогда деревья в Москве уже успели покрыться молодой листвой, но природа выдала настоящий снегопад. Сугробы тогда выросли до 13–18 сантиметров, и эта зимняя декорация продержалась несколько дней, заставляя горожан вспомнить, что весна в средней полосе — понятие растяжимое.

Синоптик отметила, что для автомобилистов это сигнал не спешить с заменой резины, а для коммунальщиков — повод держать технику в режиме готовности к любой внезапности. Формально в долгосрочных прогнозах снега пока нет, но Позднякова честно предупреждает: от апрельской погоды можно ждать буквально чего угодно.

По ее мнению, весна в Москве — это не дата в календаре, а состояние атмосферы, которая меняет решения на ходу. Синоптики видят дожди, но помнят 1998 год и не берутся исключать сюрпризов. Так что зонт лучше носить с собой, а теплую курту оставить на видном месте — мало ли что взбредет в голову апрельским циклонам.

Ранее она заявила, что март в Московском регионе может стать одним из самых теплых в истории.