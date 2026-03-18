Снег в Москве тает на глазах: синоптик пообещала москвичам теплую погоду до конца марта

Москва и область попали в климатическую нирвану: до конца марта синоптики обещают устойчивую, теплую и сухую погоду, которая больше напоминает апрельскую. Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова поделилась с Общественной Службой Новостей радостной новостью — температура будет стабильно превышать норму на три-четыре градуса, а существенных осадков не ожидается вовсе. Антициклон, пришедший в регион, явно решил задержаться и порадовать жителей.

По ее словам, такая погода запустила активную фазу весеннего наступления: снег тает буквально на глазах. По прогнозам эксперта, большая часть сугробов, донимавших город всю зиму, сойдет уже к первым числам апреля. Это значит, что совсем скоро москвичи увидят асфальт, газоны и, возможно, первые подснежники. Правда, расслабляться рано: апрель в наших широтах славится капризами, и возвратные холода никто не отменял. Но пока, по крайней мере до конца марта, можно смело убирать пуховики в дальний угол шкафа.

Синоптик добавила, что ближайшие дни обещают быть на загляденье. В среду и четверг днем воздух прогреется до плюс 10–12 градусов, ночами столбики термометров будут колебаться около нуля, так что лужи по утрам будут схватываться тонкой коркой льда — где-то возможна гололедица. В пятницу, в день весеннего равноденствия, природа тоже не подведет: переменная облачность и без осадков. Выходные продолжат эту идиллию — от 8 до 13 градусов тепла днем и легкий минус ночью. Единственный нюанс: чем меньше облаков, тем холоднее будут ночи, но дневное тепло это компенсирует с лихвой.

По мнению метеоролога, по сути, перед нами идеальный сценарий ранней весны, когда зима уходит без боя, без слякоти и затяжных дождей, а просто тихо растворяется в солнечных лучах. Москвичам остается только наслаждаться этим подарком природы и не забывать под ноги смотреть — подтаявшее за день к утру все еще может превращаться в каток.

