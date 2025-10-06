Снег в начале октября: зима пришла на Сахалин раньше обычного

До этого новости о первом снеге приходили из Северо-Курильска и Охинского района. Так, на вулкане Эбеко осадки в виде снега в текущем году появились приблизительно на две недели раньше обычного срока.

По прогнозам синоптиков, завтра, 7 октября, в северных и центральных районах местами ожидается небольшой снег. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, в северных районах порывы ветра усилятся до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3°, в низинах похолодает до 0…-5°; днем воздух прогреется до 9…14°, в северных районах до 5…10°.

