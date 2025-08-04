Жителям Подмосковья рассказали о погоде после мегаливней

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о значительных осадках в столичном регионе, на смену которым придут долгожданные сухость и тепло. Прогноз синоптика передает RT.

К вечеру понедельника в Москве и области выпало около 40% месячной нормы дождей. По словам Вильфанда, с учетом ночных дождей прибавится еще 10%.

Причиной непогоды стал мощный циклон, насыщенный влагой. Однако синоптик отметил, что уже во вторник ситуация начнет улучшаться. Жителям и гостям Москвы и Подмосковья можно будет убирать зонтики.

«Во второй половине дня во вторник ситуация существенно улучшится. Будет облачно с прояснениями, осадков будет совсем немного. А среда — совсем замечательный день. Малооблачная погода +25...+27 °С днем», — заключил Вильфанд.

Такие резкие перепады погоды характерны для конца лета. Специалисты рекомендуют автомобилистам быть осторожными на дорогах — после ливней возможно образование локальных луж и ухудшение видимости.

Гидрометцентр продолжает мониторить ситуацию. По предварительным данным, следующий мощный дождливый период ожидается только через 7-10 дней.

Ранее сообщалось, что ливни из Краснодарского края надвигаются на Московскую область.