Снегоход на скорости сбил группу людей на озере: есть пострадавшие

На озере Янтарное в Надыме снегоход совершил наезд на самодельные нарты, в результате чего пострадали три человека. Инцидент произошел днем 15 февраля, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу местной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 14:30 водитель снегохода передвигался по льду озера, которое не относится к дорогам общего пользования. Двигаясь с превышением скорости, мужчина не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на нарты и находившихся рядом людей.

В результате трое участников происшествия получили травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь. Обошлось без погибших.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства случившегося на озере Янтарное.

Ранее сообщалось, что на Сахалине разыскивают автохама, который сбежал после ДТП с припаркованной иномаркой.