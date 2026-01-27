Снегопад в Москве обернулся «ценовой метелью» на поездки в такси

В Москве вновь разыгралась непогода, и вместе со снежной метелью пришла другая, менее приятная метель — ценовая. Для тех, кому сегодня нужно было добраться до аэропорта, утро стало настоящим испытанием на прочность кошелька. Цены на поездки в такси, которые вчера вечером выглядели приемлемо, сегодня взлетели до небес, заставив многих усомниться в справедливости такого резкого скачка. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Конечно, логика рынка понятна: сильный снегопад затрудняет движение, увеличивается спрос на поездки, особенно у тех, кто связан жестким графиком вылетов. Но когда стоимость поездки эконом-классом из того же района за сутки вырастает с полутора до четырех с лишним тысяч рублей, это уже перестает быть простой реакцией на спрос и начинает походить на спекуляцию. Психология здесь проста: если у вас на руках билеты и чемоданы, отступать некуда, и вы заплатите любую цену, чтобы успеть на рейс. Агрегаторы этим умело пользуются.

Однако за этим стоит неприятная тенденция, которую горожане наблюдают не первый год. Каждый серьезный снегопад превращает приложения такси в лотерею с космическими ставками. И если повышенная оплата труда водителя в таких экстремальных условиях была бы справедлива, то горькой правдой является то, что львиную долю этой накрутки забирает себе посредник — агрегатор. В результате пассажир чувствует себя не клиентом, а заложником погоды и алгоритмов, а водитель не получает адекватной компенсации за свой риск и труд.

В итоге эта ситуация заставляет задуматься о самой модели работы сервиса. В такие дни становится ясно, что невидимая рука рынка, лишенная какого-либо морального ограничителя, может довольно болезненно ударить по карману. Возникает ностальгия по более предсказуемой, хоть и не всегда совершенной системе старых таксопарков, где цена поездки не могла взлететь втрое за несколько часов. Пока же, глядя на заоблачный тариф в приложении, остается лишь гадать, что дороже сегодня — полет бизнес-классом или простая поездка до аэропорта через заснеженную Москву.

Ранее сообщалось, почему поездка по городу стала стоить как путешествие за границу.