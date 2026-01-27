Водители такси обнаглели: почему поездка по городу стала стоить как путешествие за границу

Московские пассажиры столкнулись с парадоксальной ситуацией, когда стоимость поездки на такси по городу превысила цену авиабилета на межрегиональный рейс. В будний день поездка от станции метро «Юго-Западная» до аэропорта «Домодедово» в одном из популярных сервисов оценивалась в 2346 рублей. При этом прямой перелет из Москвы в Санкт-Петербург в эконом-классе на ближайшие даты начинался от 2154 рублей, пишет КП.

Разница в почти двести рублей в пользу авиапутешествия вызвала волну возмущения и ироничных комментариев в социальных сетях. Пользователи отмечают, что при таких ценах логичнее «рвануть в Питер», чем добираться на такси до работы или аэропорта. Многие связывают резкий рост стоимости поездок с необоснованными скачками тарифов во время непогоды и повышенного спроса, что делает обычные городские перемещения финансово невыгодными.

Парадокс подчеркивает высокую конкуренцию на рынке авиаперевозок, где компании удерживают бюджетные тарифы на популярных направлениях, и контрастную ситуацию в сфере такси. Эксперты объясняют это разной структурой ценообразования: динамическое ценообразование в такси-сервисах быстро реагирует на локальный спрос, в то время как авиакомпании закладывают низкие тарифы на часть мест в самолете для привлечения пассажиров.

