В Серпухове продолжается масштабная уборка снега: техника Комбината благоустройства работает в непрерывном режиме по всему городскому округу. На улицах Фирсова, Российская, Советская и Весенняя одновременно действуют самосвалы и погрузчики, задействованы 128 единиц техники и 270 специалистов, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ручная уборка проводится параллельно с работой техники, чтобы после проезда машин тротуары и подъезды к домам оставались чистыми. Глава округа Алексей Шимко подчеркнул, что при этом дворники уже занимаются другими участками.

Особое внимание уделяется привокзальной площади — важной городской зоне, где ежедневно проходит множество жителей и гостей города. Коммунальные службы расчищают тротуары, дорожки к остановкам, автовокзалу и железнодорожной станции.

В дворовых территориях работает 553 дворника. Бригады обеспечивают очистку подъездов, пешеходных дорожек, лестниц и зон входных групп до контейнерных площадок. На сложных участках им помогает муниципальная техника.

Власти просят жителей сообщать в управляющие компании о неубранных дворах и освобождать проходы для техники, что позволяет ускорить процесс уборки.

Ранее сообщалось, что движение по временному мосту открыли для легкового транспорта в Бутурлино.