«Снежные фаллосы исчезли в Екатеринбурге»: местные власти констатировали странное явление

В Екатеринбурге заметили необычное сезонное явление — этой зимой в городе практически исчезли так называемые «снежные фаллосы» или «членовики», передает издание «Подъем».

Кроме того, явление констатировала местная мэрия, напомнив, что в 2024 и 2025 годах власти активно боролись с появлением таких скульптур.

Пользователи социальных сетей в шутку отмечают, что, видимо, городские власти таки «перевоспитали» екатеринбуржцев. В администрации города, впрочем, утверждают, что никаких специальных воспитательных работ не проводилось.

Ранее подобные снежные фигуры вызывали негативную реакцию у многих жителей. В обсуждениях в соцсетях люди неоднократно высказывали мнение, что это «неправильно» и «не нужно городу».

