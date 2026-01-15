Снежные премии: как увеличились заработки курьеров в Подмосковье после рекордного снегопада

Рекордные снегопады в Подмосковье, парализовавшие привычный ритм жизни, создали для курьерских служб период повышенной нагрузки и, как следствие, возросших доходов для самих доставщиков. В то время как жители предпочитали оставаться дома, спрос на доставку еды и товаров резко вырос, что, несмотря на сложности с передвижением, привело к увеличению заработка. REGIONS выяснил, сколько сейчас удается заработать курьерам в Подмосковье.

Финансовая картина складывается из нескольких факторов. Базовые ставки за заказ в большинстве сервисов остались прежними, однако к ним добавились специальные «снежные» надбавки. По словам курьеров, в пиковые дни к стандартной выплате добавлялось от 50 до 100 рублей за каждый выполненный заказ. Кроме того, возросший спрос гарантировал большее количество заказов за смену, а выполнение плановых показателей приносило дополнительные бонусы.

В результате, по опыту работников, в наиболее сложные дни доход мог увеличиваться на 20-30% по сравнению со спокойными зимними сменами. Например, автокурьер крупной сети супермаркетов Наталья Окунева отмечает, что за 14-часовую рабочую смену в снегопад ей удавалось заработать до 7 тысяч рублей чистыми, после вычета налогов и расходов на топливо. Однако этот рост напрямую связан с многократно возросшими физическими нагрузками, рисками для здоровья и увеличением продолжительности рабочего дня из-за сложностей с логистикой.

Снежный коллапс временно трансформировал экономику доставки, сделав ее более доходной, но и экстремально затратной с точки зрения человеческих ресурсов.

