Снежный фронт: в Химках дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы

Химки продолжают борьбу с последствиями обильных снегопадов. Дорожные и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, наращивая количество техники и привлекая дополнительный персонал. Координацию работ ведут на ежедневных оперативных совещаниях, где определяют приоритетные участки и распределяют ресурсы.

В минувшие выходные по поручению главы округа основные силы бросили на расчистку тротуаров — эта тема, судя по обращениям жителей, остается самой горячей. Работы развернулись сразу в нескольких микрорайонах: Левобережный, Подрезково, Старые и Новые Химки, Сходня, Фирсановка, Луневское и Кутузовское. Качество уборки контролируют специалисты территориальных отделов.

Сейчас в приоритете — подготовка к потеплению. Коммунальщики сосредоточились на вывозе снега, чтобы предотвратить подтопления при таянии. Особое внимание уделяют адресам, где в прошлом году были проблемы. Уже очищено 18 дворовых территорий, попавших в зону риска. Параллельно специалисты прочищают ливневые системы, чтобы вода могла уходить беспрепятственно.

