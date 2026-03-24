В Гидрометцентре объяснили, почему сухой март опаснее морозов для жителей столицы

Столица оказалась во власти сухой и пыльной погоды, которая не только мешает поддержанию чистоты улиц, но и провоцирует обострение аллергии у горожан. По данным Гидрометцентра, существенных осадков в Московском регионе не ожидается в ближайшие дни, а последние их следы метеорологи зафиксировали еще 12 марта.

Как сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, сложившиеся погодные условия препятствуют естественному очищению мегаполиса.

«Нам надо чистить город. Город чистят прежде всего дождики, а их нет. И ветер. Дождей пока нет, и давно. 12 числа были какие-то следы осадков», — пояснила синоптик.

Она добавила, что март и апрель традиционно считаются самыми сухими месяцами в году, поэтому ситуация рядовая. Тем не менее проблема нарастает: из-за скопившихся в воздухе загрязнений, которые не смывает дождем, уже начинают страдать аллергики.

До этого сообщалось, что летний сезон в Москве, по предварительным прогнозам, будет отличаться выраженной погодной нестабильностью.