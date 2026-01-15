Снежный разврат: во дворах Камчатки появились самые сексуальные снеговики
После снегопада на Камчатке во дворах появились снежные скульптуры в стиле ню
Фото: [Балашиха. Парк «Заречная». Зима/Медиасток.рф]
Жители Петропавловска-Камчатского создали нестандартные снежные фигуры после обильных снегопадов. Фотографии скульптур появились в Telegram-канале Amur Mash, передает Лента.ру.
Одна из фигур представляет собой снежную скульптуру обнаженной женщины, сидящей в кресле. Автором работы стала местная жительница, занимающаяся рисованием. Скульптура имеет детализированную анатомию.
Вторая фигура выполнена в виде мужчины-спортсмена в шортах. Эту скульптуру создали школьницы. Фигура обладает проработанной мускулатурой, включая выраженный пресс, и имеет элементы, напоминающие кошачьи уши.
