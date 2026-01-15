Снежный разврат: во дворах Камчатки появились самые сексуальные снеговики

Жители Петропавловска-Камчатского создали нестандартные снежные фигуры после обильных снегопадов. Фотографии скульптур появились в Telegram-канале Amur Mash, передает Лента.ру.

Одна из фигур представляет собой снежную скульптуру обнаженной женщины, сидящей в кресле. Автором работы стала местная жительница, занимающаяся рисованием. Скульптура имеет детализированную анатомию.

Вторая фигура выполнена в виде мужчины-спортсмена в шортах. Эту скульптуру создали школьницы. Фигура обладает проработанной мускулатурой, включая выраженный пресс, и имеет элементы, напоминающие кошачьи уши.

