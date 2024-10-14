Войсками России в Курской области был уничтожен украинский военный Андрей Маханько, который несколько лет назад принимал участие в съемках рекламного ролика, посвященного вакцинации от коронавируса. Об уничтожении офицера сообщил в своем телеграм-канале военкор Руслан Татаринов.

«В Курской области ликвидирован майор Андрей Маханько, на видео участвовал главным врачом Украины в рекламе от COVID-19, вакцинируйся», — написал он на своей странице.

К опубликованному сообщению Татаринов прикрепил соответствующие кадры, а также фотографию ликвидированного украинца в военной форме.

Ранее сообщалось о том, что американцы могут использовать украинских военных в качестве подопытных. Эта информация стала известна благодаря захвату секретных документов неприятеля, где фигурировали данные об испытаниях, во время которых были использованы представляющие опасность патогены.